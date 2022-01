Der Mehrheit eine Stimme gegeben

Buchen. Etwa anderthalb Stunden lauschten rund 250 Befürworter der Impfungen und Corona-Maßnahmen, darunter auch prominente Gesichter aus Politik und Gesellschaft, am Sonntagmittag den Rede- und Musikbeiträgen der angemeldeten Kundgebung „Für das Wir“ auf dem Wimpinaplatz in Buchen. Alexander Weinlein und Markus Dosch von „Herz statt Hetze“ hatten die Veranstaltung gemeinsam mit den Initiatoren der Montagskundgebungen am Narrenbrunnen organisiert. Ralf Krippner vom Buchener Unternehmen „Hoffmann und Krippner“ richtete deutliche Worte an die Gegner der Corona-Maßnahmen: „Übernehmt eure verdammte Verantwortung als Mitbürger in diesem Land.“ Landrat Dr. Achim Brötel bezog im Rahmen von zehn Kernsätzen „Für das Wir“ Stellung. mg

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1