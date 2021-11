Das Plastik der Zukunft

Würzburg. Er ist überall. Er bestimmt unseren Alltag. Und sein Öko-Image ist miserabel: Kunststoff. Der umweltbewusste Laie ahnt: So, wie wir heute leben, werden wir das Plastik nicht mehr los. Deshalb geht es sowohl um den intelligenten und damit umweltschonenden Umgang mit Kunststoffen als auch um deren ökologischere Zusammensetzung.

So denkt man jedenfalls im Kunststoffzentrum SKZ in Würzburg. Dort zerbrechen sich Expertinnen und Experten den Kopf darüber, welche Eigenschaften Plastik künftig haben muss und was das für die Verbraucherinnen und Verbraucher bedeuten wird. Das SKZ arbeitet vor allem mit der Kunststoffindustrie zusammen und hat über die Region hinaus eine Vordenker- und Prüffunktion in diesem Bereich inne.