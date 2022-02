Das Ende der Naivität

Wir schreiben das Jahr 2022 und es ist wieder Krieg, mitten in Europa. Russlands Präsident Putin bricht das Völkerrecht und entfesselt einen Kampf, der unermessliches Leid und große wirtschaftliche Schäden bringen wird. Mit dem brutalen Angriff Russlands auf seinen Nachbarn wirken alle Voraussagen der letzten Jahre, die Zeit der großen Kriege sei vorbei, furchtbar naiv. Zwei hochgerüstete Armeen treten in offener Feldschlacht gegeneinander an und niemand weiß, wie der Waffengang enden wird.

Seit heute ist auch klar: Putin holt zum maximalen Schlag aus und nimmt die ganze Ukraine ins Visier. Stimmen die Berichte, gab es Explosionen sogar im früheren Lemberg. Das heißt: Nur in 50 Kilometern Abstand zur polnischen Grenze und dem Gebiet der Nato.

Russland spielt also mit einem infernalischen Feuer und zerstört nicht nur endgültig die Friedensbemühungen in der Region, sondern gefährdet den Frieden in ganz Europa. Die USA und die Ukraine, die seit Wochen vor einem massiven Angriff warnen und wegen ihres „Alarmismus“ auch bei uns belächelt wurden, bekommen jetzt auf bittere Weise Recht. Die Antwort der Welt auf diese russische Aggression kann nur ein eindrucksvoller Schulterschluss sein. Dem russischen Präsidenten muss klargemacht werden, dass er auf den entschlossenen Widerstand der Weltgemeinschaft stößt und auf seinem Weg der Gewalt allein unterwegs ist.

Es gibt noch viel zu tun

Spätestens jetzt ist es Zeit, mit harten Sanktionen das System Putin finanziell trockenzulegen und politisch zu isolieren. Und alle anderen Nationen, die sich offensichtlich in Putins Visier befinden, müssen energisch geschützt werden. Wer jetzt noch zögert, hat die Dramatik der Lage nicht verstanden.

Es ist kein Kampf gegen Russland oder sein Volk, das unter diesem Krieg ebenfalls leiden wird. Es ist die Auseinandersetzung mit einem De-facto-Alleinherrscher, der den Krieg wieder zum Mittel der Politik gemacht hat. Wladimir Putin wurde lange genug sträflich unterschätzt, sogar von amerikanischen Präsidenten. Unvergessen ist die Ignoranz, mit der Barack Obama Russland zur „Regionalmacht“ herabstufte. Diese Regionalmacht setzt die Weltmacht USA heute gewaltig unter Druck. In der öffentlichen Wahrnehmung sitzt der stärkste Mann nicht mehr im Weißen Haus, sondern er wütet unkontrolliert im Kreml.

Dieses Unterschätzen Putins muss sofort aufhören. Und es ist keine Panikmache, sondern verantwortliches Vorbeugen, wenn sich die EU und die Nato auf alle möglichen Szenarien vorbereiten. Es gibt keine Berechenbarkeit mehr im Umgang mit der russischen Führung, das ist vielleicht die derzeit größte Gefahr.

Die neue Regierung hat die Zeichen der Zeit offenbar erkannt. „Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht“, stellte die Außenministerin in einer bemerkenswerten Rede fest. Jetzt darf aber nicht weitergeschlafen werden. Putin hat mit seinem Krieg Handlungsbedarf auf allen Ebenen ausgelöst. Diplomatisch, wirtschaftlich, auch militärisch. Es gibt noch viel zu tun, um dem Frieden zum Sieg zu verhelfen.