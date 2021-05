Czernin löst Haas ab

Ahorn. Die Gemeinde Ahorn hat jetzt auch ganz offiziell einen neuen Bürgermeister: Am Montag wurde der 28-jährige Benjamin Czernin in Eubigheim vereidigt und sein Vorgänger Elmar Haas nach 24-jähriger Amtszeit in den Ruhestand verabschiedet.

In der coronakonformen Feier lobten alle Redner dessen unermüdliches Wirken in den vergangenen 24 Jahren. „Du hast einen tollen Job gemacht“, sagte der neue Landtagsvizepräsident Prof. Dr. Wolfgang Reinhart.

Für seine Verdienste erhielt der 62-jährige Elmar Haas die Ehrenstele des Gemeindetags Baden-Württemberg. Für seinen Nachfolger Benjamin Czernin gab’s viele Vorschusslorbeeren. Alle Gratulanten betonten die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und wünschten ihm viel Glück in seinem neuen Amt.