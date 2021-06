Corona-Pause hat endlich ein Ende

Buchen. In den vergangenen Wochen und Monaten kam die Musik aufgrund der Corona-Pandemie häufig viel zu kurz – und das, obwohl sie für viele Menschen – auch hier in der Region – so wichtig ist. Berufsmusiker arbeiten plötzlich im Baumarkt, weil keine Auftritte und Konzerte mehr stattfinden. Musikvereine und Chöre beklagen einen Mitgliederrückgang, weil seit Ende Oktober nicht mehr gemeinsam gespielt und gesungen werden durfte. Kürzlich kam endlich das grüne Licht aus der Landespolitik: Die Corona-Pause hat ein Ende! Es kann wieder losgehen!

Das ließ sich Horst Berger, Kirchenmusiker und Chorleiter der Buchener Kinder-, Jugend- und Kirchenchöre, nicht zweimal sagen. In dieser Woche nahm er den Probebetrieb mit seinen Chören wieder auf.