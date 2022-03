„Corona“ heißt die neue Parkbank

Wertheim. Und wieder einmal könnte es heißen: Was lange währt ... Doch noch ist nicht alles gut in der Wertheimer Innenstadt – noch fehlen überall zahlreiche Sitzgelegenheiten. Neben den Themen „Blumenschmuck“ und „Straßenmusik“ hat sich nun der Verein Stadtmarketing Wertheim dieses Problems angenommen. Nach jahrelangem Ringen habe man sich für das Parkbank-Modell „Corona“ entschieden. Mindestens zehn dieser Parkbänke sollen in Zukunft an vielen Stellen in der Altstadt die Aufenthaltsqualität deutlich steigern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weil der Verein diese Herausforderung finanziell jedoch nicht stemmen kann, sucht er nun händeringend Sponsoren, die bereit sind, für eine Sitzbank zu bezahlen. „Blumenschmuck, Sitzgelegenheiten und auch Straßenmusik – das sind alles Top-Themen, um die wir uns kümmern müssen, sagt Innenstadtmanager Christian Schlager.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2