Circus abgeblasen

Heilbronn. Auch in diesem Jahr wird es wegen der Pandemie keinen Weihnachtscircus in Heilbronn geben. Am Dienstag sagte Zirkusdirektor Sascha Melnjak den Zirkus ab. Dieser Entscheidung ging laut Melnjak „eine intensive Phase der Abwägung voraus, ob und unter welchen Bedingungen der Weihnachtscircus eventuell doch stattfinden könnte“. Doch für die sichere Durchführung fehlte die notwendige Planungsgrundlage.

Sascha Melnjak: „Mit dem Wissen um die Situation auf den Intensivstationen, auf denen Menschen um ihr Leben kämpfen, Pfleger und Ärzte am psychischen und physischen Limit arbeiten, hat ein solches Event die Unbeschwertheit verloren. So ist es für uns erneut selbstverständlich, Verantwortung zu übernehmen und durch die Absage unseren Beitrag für die Bewältigung dieser Endlos-Pandemie zu leisten.“