Chlorgas: Fehlalarm im Freibad

Wachbach. In den vergangenen Jahren gab es im Freibad Wachbach mehrere Chlorgas-Fehlalarme. Die Freiwillige Feuerwehr rückte sicherheitshalber an, das Bad wurde geräumt und danach wieder freigegeben. Am Mittwoch um 16.30 Uhr war es wieder so. Unzählige Besucher wurden kurzzeitig evakuiert und durften dann wieder zurück hinein ins Bade- und Naherholungsvergnügen.

„Es ist schon komisch, wenn die Feuerwehr reinstürmt und drinnen noch keiner etwas mitbekommen hat, dass da ein Alarm losgegangen ist“, meint Ortsvorsteher Dehner im kurzen FN-Gespräch und ist deshalb froh, dass jetzt eine pragmatische Lösung gefunden wurde, die eine Ergänzung der Alarmierungskette durch einen automatisierten Anruf bei der Badeaufsicht vor Ort vorsieht.