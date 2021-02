Weikersheim. Die Stadt Weikersheim erhöht im aktuellen Haushaltsplan ihre Nettoneuverschuldung. Nur so lassen sich laufende und notwendige Maßnahmen derzeit noch finanzieren. Für die CDU ist der millionenschwere phasenweise „Überziehungskredit“ vertretbar, die SPD/UB-Fraktion sieht einen drohenden Weg in die Schuldenspirale – der seine Ursache in früheren hohen Ausgaben habe.

Bürgermeister Klaus Kornberger möchte die Corona-Krise auch als Chance sehen. Kreative Städte wie Weikersheim könnten jetzt punkten, wenn man sich beim Angebot gut aufstelle. Dafür sei der Haushaltsplan 2021 mit Maß gestrickt worden. Der Bürgermeister würdigte den Einsatz aller Beteiligten.