Cem Özdemir suchte das Gespräch

Niederstetten. Schon weit vor Beginn der von den Grünen Main-Tauber organisierten Veranstaltung rauschten Traktoren unterschiedlichster Größenordnung durch die Vorbachkommune, hatten sich demonstrierende Landwirte mit Grillstand und Plakaten für den Besuch des Bundesministers für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir bereit gemacht. „Landwirtschafts-Vernichtungsminister“ stand auf einem, auf anderen etwas ungelenk: „Sind unsere Ställe leer, kommt dein Essen aus dem Ausland her.“

Viele Sorgen treiben die Landwirte in der Region um und Cem Özdemir machte bereits vor der für 19 Uhr terminierten Veranstaltung in der Alten Turnhalle Niederstetten klar, dass er die Sorgen ernst nimmt, das Gespräch nicht nur in der Halle, sondern auch mit den Demonstrierenden sucht, denen er sich ohne Berührungsängste stellte.