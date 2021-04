Weikersheim. Die Arbeiten an der Tauberbrücke zwischen Weikersheim und Schäftersheim haben begonnen. Am Montag wurden zunächst die historischen Brückengeländer demontiert. Bauzeit insgesamt: rund ein halbes Jahr. Der Bau der Behelfsbrücke für Radfahrer und Fußgänger über die Tauber lief mit ehrenamtlichem Einsatz schon vor den Osterfeiertagen. Der hölzerne Steg über die stillgelegte historische Bahnbrücke bei Schäftersheim war von der örtlichen Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (Igersheim) installiert worden. Nach diesen vorbereitenden Arbeiten für den sicheren Erhalt des „kleinen Grenzverkehrs“ zwischen Kernstadt und Ortsteil haben die Bauarbeiten an der alten „Fahr-Brücke“ begonnen. Die wird jetzt zwar zurückgebaut – doch die Auflagen an den Uferböschungen bleiben ebenso erhalten, wie die beiden gemauerten Kalkstein-Pfeiler im Flussbett.

