Buntes Programm ist geplant

Hardheim. 2020 und 2021 fiel das beliebte Hardheimer Sommerfest noch der Corona-Pandemie zum Opfer, in diesem Jahr soll es endlich wieder von Freitag, 17. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Los geht es am Freitagabend ab 18.30 Uhr mit dem allgemeinen Festbetrieb rund um das historische Schloss und den Kirchplatz mit Vergnügungspark. Um 19.30 Uhr eröffnen Bürgermeister Volker Rohm und BdS-Vorsitzender Elmar Günther das Sommerfest traditionell mit dem Bieranstich. Zwei Bands werden jeweils am Freitag und Samstag für musikalische Unterhaltung sorgen. Auf dem Schlossplatz herrscht an drei Tagen Festbetrieb, und die Hardheimer Geschäfte haben am Sonntag geöffnet. Zudem warten weitere Attraktionen und Aktionen auf die Besucher. mg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2