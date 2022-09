Buntes Fest zum Jubiläum

Buchen. Mit einem „Tag der offenen Tür“ baben am Samstag Unternehmen das 25-jährige Bestehen des „Interkommunalen Gewerbepark Odenwald (IGO) gefeiert. Sie informierten zahlreiche Besucher über ihre Arbeit und ihr Angebot. Außerdem hatten sie ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm vorbereitet.

Am späten Nachmittag beeindruckte die Buchener Feuerwehr mit einer Einsatzübung. Zehn Feuerwehrleute entfernten von zwei Pkw innerhalb von 16 Minuten die Türen und an einem davon das Dach, so dass Helfer des DRK die Unfallopfer bergen konnten. Am Vormittag hatten Kommunalpolitiker und Vertreter von Unternehmen bei einer Feier auf die gelungene Zusammenarbeit der Kommunen Buchen, Mudau und Limbach zurückgeblickt. mb