Berlin/Mannheim. Die Bundesregierung setzt auf baldige flächendeckende Schnelltest-Angebote, um die beschlossene Lockerung von Corona-Beschränkungen ab Montag abzusichern. „Von diesen Schnelltests sind mehr als genug da“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Am Freitag wurden 10 580 Corona-Neuinfektionen gemeldet. 71 504 Menschen sind hierzulande an oder mit Covid-19 gestorben. „Das ist und das bleibt eine erschütternde, verstörende Dimension“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das Robert Koch-Institut (RKI) sieht angesichts der Ausbreitung ansteckenderer Virus-Varianten verstärkte Signale einer „Trendumkehr“ bei der Pandemie.

Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erläuterte, es gehe jetzt nicht um die Verfügbarkeit von Tests, sondern um die Frage: „Wer macht es?“ In NRW wolle die Regierung an diesem Samstag bestimmen, „wie wir das für den Bereich Kita und Schule organisieren“.

Scharfe Kritik

Bund und Länder hatten beschlossen, dass Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler pro Präsenzwoche das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest erhalten. Spahn geht davon aus, dass bei Schülerinnen und Schülern die Verantwortlichen auf Selbsttests setzen. „Wenn Sie 1000 Schülerinnen und Schüler testen wollen zwei mal die Woche, dann ist das natürlich am schnellsten gemacht mit Selbsttests.“ Tests an die Schulen zu bringen, sei keine Geheimwissenschaft. Um die Länder zu unterstützen, soll eine Arbeitsgruppe der Regierung unter anderem mit Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) helfen. Spahn bot sich den Ländern auch als „Kontaktbörse“ für Kontakt zu Herstellern an.

Unterdessen hat der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel eingeräumt, für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken Provision verlangt und erhalten zu haben. Er bestätigte am Freitag einen Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“, wonach er von zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim insgesamt 250 000 Euro erhalten hat. Löbel räumte Fehler ein. Als Bundestagsabgeordneter hätte er sensibler handeln müssen. Bundesweit erntete Löbel Kritik. „Ich empfinde es als zutiefst unanständig, dass sich Parlamentarier mit der Masken-Beschaffung in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg bereichert haben“, schrieb CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak auf Twitter.

Der wegen der Vermittlung von Masken scharf kritisierte CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein aus Günzburg kündigte derweil an, bei der Bundestagswahl nicht erneut zu kandidieren. dpa/stp