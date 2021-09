Bummeln bis 22 Uhr

Bad Mergentheim. Im Mai und im September waren vor Corona jedes Jahr zwei lange Einkaufsnächte, „Nachtbummel“ genannt, in der Kurstadt gesetzt. Jetzt soll an diese erfolgreiche Veranstaltungsreihe der Citygemeinschaft angeknüpft werden – am Freitag, 10. September.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Der Zuspruch bei unseren Besuchern für diesen Abend ist immer sehr groß“, weiß Hans-Joachim Kuhn, der Vorsitzende der Citygemeinschaft, aus langer Erfahrung zu berichten. Jetzt sei die Zeit reif, „vorsichtig und schrittweise wieder auf die Normalität zuzusteuern“, erklärt Kuhn und verspricht für den „Nachtbummel light“ am 10. September, eine gemütliche Atmosphäre auf den Straßen mit „wunderschöner Beleuchtung“ und viele Angebote in den Geschäften – bis 22 Uhr.