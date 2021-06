Buga-Brücke im Zeitplan

Heilbronn. Die Heilbronner Buga-Brücke mit ihrer markanten Silhouette steht. An diesem Wochenende erfolgte mit dem Einhub des letzten noch fehlenden Verbindungsstücks der Brückenschlag zwischen dem neuen Stadtquartier Neckarbogen und dem Heilbronner Hauptbahnhof. Begehbar ist die Brücke allerdings noch nicht. Jetzt folgen Schweißarbeiten und sonstige Restarbeiten an der Fuß- und Radwegbrücke sowie der Bau der Aufzugtürme und Treppenanlagen. Außerdem stehen noch ein Anstrich und die Anbringung des Berührschutzes gegen den Starkstrom der Bahnoberleitungen an. „Wir liegen voll im Zeitplan und sind überzeugt, dass die Brücke bis Ende Oktober in Betrieb gehen kann“, blickt Bürgermeister Wilfried Hajek voraus.

AdUnit urban-intext1