„Buchen zukunftsfähig aufstellen“

Buchen. 14 470 wahlberechtigte Buchener sind am Sonntag, 28. November, zwischen 8 und 18 Uhr aufgerufen, den Bürgermeister für die kommenden acht Jahre (2022 bis 2030) zu wählen. Es treten die Kandidaten Roland Burger, Felix Pflüger und Peter Bühler an.

Im großen FN-Interview spricht Amtsinhaber Burger über das, was er bereits in den zurückliegenden 16 Jahren für die Stadt geleistet hat, aber vor allem darüber, was ihn für eine weitere, dann dritte Amtszeit antreibt. „Ich möchte Buchen für die Menschen zukunftsfähig aufstellen“, sagt der 59-Jährige.

Roland Burger kennt der „Bürgermeistergeschäft aus dem Effeff, übt er es doch insgesamt schon 30 Jahre lang aus. Vor Buchen war er in Osterburken Stadtoberhaupt. mf