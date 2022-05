Brücke in Haagen wieder offen

Haagen. Nun erstrahlt sie wieder in neuem Glanz, die historische Bogenbrücke am Ortseingang von Haagen, dem kleinsten Weikersheimer Stadtteil, die nach neunmonatigen Renovierungsarbeiten am Wochenende feierlich eröffnet wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei herrlichstem Sommerwetter empfing Ortsvorsteher Marco Feidel neben den zahlreich erschienen Bürgerinnen und Bürgern auch Bürgermeister Nick Schuppert zu dem Festakt.

Im Zuge der Brückenrenovierung, so Feidel, wurde auch in die Infrastruktur von Haagen investiert, wie in den Ausbau und die Verbreiterung von Teilen der Ortsstraße, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung oder die restlichen Wohnumfeldmaßnahmen wie die Neugestaltung der Parkplätze inklusive einem neuen Fahrbahnbelag. Viele hätten zu dem Erfolg beigetragen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2