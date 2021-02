Standorf. Breakdance wird im Jahr 2024 olympisch – und ein Creglinger kann sich Hoffnung machen, in Paris im deutschen Olympia-Kader zu stehen: Louis Buß gehört dem 16-köpfigen Perspektivkader an.

Es wird eine olympische Premiere, wenn 2024 in Paris erstmals Breakdancer zur Battle antreten. Sie werden dann die ersten Tanzsportler überhaupt sein, die in der olympischen Arena um Medaillen kämpfen. Wenn alles gut läuft, könnte auch ein junger Breakin’-Sportler aus dem kleinen Creglinger Dörfchen Standorf beim Weltsportereignis am Eiffelturm zu erleben sein.

16 Sportlerinnen und Sportler wurden beim Kaderlehrgang Ende November in Frankfurt am Main ausgewählt, jeweils acht „B-Boys“ und „B-Girls“ gehören dem Perspektiv-Kader an. Der junge Creglinger ist darunter.