Wertheim/Main-Tauber-Kreis. Groß war die Dankbarkeit gegenüber den Pflegekräften zu Beginn der Corona-Pandemie. Sie waren und sind besonders belastet, arbeiten unter schwierigen Bedingungen. Jetzt profitieren die Mitarbeiter der Kliniken im Landkreis auch finanziell. Bis zu 1670 Euro Bonus – je nachdem, wie unmittelbar man für die Versorgung von Corona-Patienten verantwortlich war – bekommen etwa die Pflegekräfte der Wertheimer Rotkreuzklinik aus einem Topf der Bundesregierung . Allein 113 000 Euro der insgesamt ausgeschütteten 450 000 Millionen Euro kommen in Wertheim an. 575 000 Euro fließen an das Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim, 64 000 Euro sind für Tauberbischofsheim vorgesehen.

AdUnit urban-intext1