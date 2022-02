.Rund um Weikersheim wurde im Sommer 2021 der Film „Bis zum letzten Tropfen“ unter dem Arbeitstitel „Lauterbronn“ aufgezeichnet. Unter den Drehorten ist einer, an den man sonst gar nicht hinkommt: das Wasserwerk zwischen Honsbronn und Bronn. Die ARD widmet sich ab März in einem Themenschwerpunkt verstärkt dem wichtigen Thema Trinkwasser. Den Auftakt macht am 16. März um 20.15 Uhr die

...