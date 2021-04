Betrug verhindert

Würzburg. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin und die Würzburger Polizei haben am Donnerstag einen Betrug verhindern können. Eine ältere Frau hatte bei der Bankfiliale bereits 25 000 Euro abgehoben und wollte das Geld einem angeblichen Staatsanwalt übergeben. Die Seniorin konnte rechtzeitig über den Betrug aufgeklärt und ihr Geld gerettet werden. Der Betrüger am Telefon hatte der Frau weisgemacht, dass die Mitarbeiter ihrer Bank korrupt seien. Um ihr Geld in Sicherheit zu bringen, solle sie es der Staatsanwaltschaft überlassen. Daraufhin ging sie zu ihrer Bank, während der Betrüger immer wieder bei ihr anrief. Als die Frau in der Bank erklärte, sofort 25 000 Euro zu benötigen, wurde die Bankangestellte hellhörig und verständigte die Polizei.

