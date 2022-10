Besonderes Klavier steht nun in Buchen

Buchen. Ein ganz besonderes Klavier hat in Buchen ein neues Zuhause gefunden. Das Instrument – ein Schiffsklavier der Hamburger Firma Wetzel & Sohn aus dem Jahre 1923 – hat viele sehr lange Reise hinter sich. Hierbei handelt es sich um eines von nur zwei hergestellten Schiffsklavieren dieser Firma, das zweite Instrument ist verschollen. Schriftsteller und Autor Bernhard Conrad, kürzlich in Buchen sesshaft geworden, ist Eigentümer dieses seltenen und außergewöhnlichen Instrumentes, das rund 100 Jahre alt ist.

Der Orgelbaumeister und Klavierstimmer Claus Kellermann aus Adelsheim hat in seiner über 45-jährigen Berufslaufbahn schon viele tausend Instrumente gestimmt, jedoch an einem so einmaligen Instrument hat er noch nie gearbeitet und ist erstaunt über die einfache, aber doch geniale Mechanik.

Das Klavier wurde 1998 für lediglich 100 Mark erworben und hat heute einen vielfachen Wert dieses Betrags von damals.