Bekannt wie ein bunter Hund

Bad Mergentheim. Er ist wenn nicht der, so zumindest einer der dienstältesten Gemeinderäte Deutschlands. Seit 1971 gehört er dem Gemeinderat Bad Mergentheims an, und nach wie vor ist der Sozialdemokrat auch anderweitig engagiert. Klaus-Dieter Brunotte feiert an diesem Mittwoch seinen 75. Geburtstag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er ist bekannt wir der sprichwörtliche bunte Hund, und das ist kein Wunder. Schließlich hat er als Gymnasiallehrer – erst in Ansbach, dann in Rothenburg, Uffenheim, Wertheim und von 1980 bis zur Pensionierung 2011 in Weikersheim – Generationen von Schülern unterrichtet. Sein Studium der Germanistik, Historik und Sozialwissenschaften absolvierte er in Würzburg.

Für Besuchergruppen aus den Partnerstädten leitet Brunotte Stadtführungen in Englisch und Französisch. Insgesamt seien es wohl „rund 79 000 Personen“ gewesen, denen er bei „mehr als 2500 Führungen“ die Stadt erklärte.