Niederstetten. 1960 kam Hollywood nach Niederstetten. Mit dem NN-Filmtheater eröffnete ein modernes Kino. Zehn Jahre später wurde aus dem Gebäude ein Supermarkt. Jetzt weicht es einer Wohnanlage. Zeit für einen Rück- und Ausblick: Wir schreiben das Jahr 1960. Carl Weber ist Bürgermeister in Niederstetten. Auf dem Kasernenareal wird Richtfest gefeiert, das Modehaus Roth eröffnet in der Hauptstraße, die Volksbank Niederstetten zieht in die Lange Gasse, das Textilhaus Fuchs wird gebaut und das Rote Kreuz bekommt sein erstes DRK-Heim. Und: Das erste und auch bis heute letzte Kino entsteht. Der Stuttgarter Architekt Otto Schweizer hat den Bau entworfen. Bauherr ist Wilhelm Nörr. Die Programmauswahl wird seine Frau Lina treffen. Und Sohn Willi, der gerade eine Ausbildung zum Metzger macht, wird bei Bedarf zum Filmvorführer. Heimatfilme sorgen für eine „volle Bude“.