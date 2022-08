Bei Geldforderungen sollten Alarmglocken läuten

Odenwald-Tauber. „Der Kontakt wurde viel zu lange gehalten“, sagt Harald Pfeifer (Bild). Der Erste Polizeihauptkommissar ist beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Heilbronn tätig und hatte schon häufig mit Fällen von „Romance Scamming“ (Liebesbetrug) zu tun. Dabei suchen sich die Täter gezielt auf Dating-Plattformen und sozialen Netzwerken ihre Opfer. Die Frauen, meist im mittleren Alter, werden mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeiten überhäuft, die oft in Heiratsversprechen münden, berichtet er. Und damit werden die Frauen emotional unter Druck gesetzt.

Interessante Berufe

Meist stellen sich die Betrüger (Scammer) dabei mit interessanten Berufen vor, wie Ingenieur oder Arzt, um ihre potenziellen Opfer zu ködern. Gerne werde auch die Identität eines amerikanischen Soldaten im Auslandseinsatz aufgegriffen, so Pfeifer. Damit könne erklärt werden, warum Anrufe per Video oder Skype nicht möglich sind. Dazu kommen die Fotos von gut aussehenden Männern mittleren Alters, deren Identität gestohlen wird und die selten davon überhaupt erfahren.

Die Liebesschwindler sitzen häufig irgendwo in Afrika. Sie haben es aufs Geld abgesehen. Im Laufe der Konversation werde Vertrauen aufgebaut. Dann komme die direkte Aufforderung, Geld zu überweisen, erläutert der Beamte. „Die Variante, dass in einem solchen Fall über eine Instagram-Bekanntschaft Google Play Cards gefordert werden, kommt seltener vor.“ Würden die Codes verlangt, sollten „alle Alarmglocken läuten“. Die seien mit einem PIN für EC- oder Kreditkarte vergleichbar.

Pfeifers Rat ist deutlich: „Den Kontakt spätestens dann abbrechen, sobald man glaubt, einem Betrüger aufgesessen zu sein, oder wenn Geldforderung des virtuellen Bekannten kommen.“ Denn nicht selten setzen die Betrüger ihre Opfer dermaßen unter psychischen Druck, dass sie bei objektiver Betrachtung die Masche durchschauen, aber dennoch zahlen. „Es sind nicht alle Internet-User gefestigt. Wenn Frauen, die vielleicht einsam sind, von einem Mann umschmeichelt werden, wird oft alle Vorsicht über Bord geworfen.“ Solche Fälle gebe es auch bei Männern, die von attraktiven Frauen im Internet angeschrieben werden, und ebenfalls zahlen.

Warnung der Polizei

Warum der Betrüger nicht einlenkte, als die Rückfrage bei der Polizei ins Spiel kam, kann Pfeifer erklären: „Jede Kontaktverlängerung spornt den Scammer an, weiterzumachen um doch noch zu seinem Ziel zu kommen. Deshalb hat der Täter auch nicht reagiert oder ist zurückgerudert.“ Grundsätzlich rät der Polizeibeamte, misstrauisch zu sein, wenn man nicht wisse, mit wem man es zu tun habe. Er warnt, mit Daten im Internet sehr sparsam umzugehen und nicht alles preiszugeben. Wer Opfer eines solchen Betrugs geworden ist, solle sich umgehend an die Polizei wenden und Anzeige erstatten.

Scamming, also Betrug, gibt es auch mit falschen Geldversprechen. Bekanntgeworden ist die Masche unter dem Namen „Nigeria Connection“. Früher wurden massenhaft Mails versandt, heute sind die Betrüger raffinierter. Geblieben ist die Variante, den Opfern Geld in Form von Erbschaften oder anderen Gewinnen zu versprechen. Um an die Summe zu kommen, müssen erst Gebühren in einer Höhe von mehreren Tausend Euro bezahlt werden. „Natürlich sieht man von der versprochenen Summe keinen Cent“, sagt Pfeifer.

Ermitteln kann die Polizei erst dann, wenn wirklich eine Straftat begangen wurde und gutgläubige Opfer gezahlt haben. Es muss herausgefunden werden, wo sich der oder die Täter überhaupt aufhalten. Schon das sei schwierig. „Da die Täterschaft von „Romance Scam“ häufig im Ausland sitzt, gestalten sich diese Ermittlungen entsprechend aufwendig, da die Kooperation und Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden des jeweiligen Landes notwendig sind“, heißt es auch aus dem Landeskriminalamt in Stuttgart.

Deshalb setzt die Polizei auf Prävention, um solche Taten zu verhindern. Bild: Polizei