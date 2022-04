Bei Gebäuden Prioritäten setzen

Weikersheim. Die Evangelische Kirche hat ein Problem: Sie hat zu viele Gebäude und zu wenig Geld. Mit einer „Immobilienkonzeption“ will man den Erhalt der wichtigsten Gebäude sichern. So viel ist heute schon klar: Nicht alle Gebäude der evangelischen Kirche können langfristig erhalten werden. Eine „Immobilienkonzeption“ soll bis 2023 Kriterien für den Einsatz der knapper werdenden Mittel des Kirchenbezirks liefern. Die Kirchensteuern würden „in den nächsten Jahren nicht mehr so reichlich zur Vent waren“. Darauf wies Dr. Mathias Gutemann, Vorsitzender der Weikersheimer Bezirkssynode, die online versammelten Kirchengemeinderäte und Pfarrer hin. Überlegungen zum Einsatz der knappen Mittel seien daher notwendig. Renovierungen kosteten viel Geld – und das müsse man wohl auf die Gebäude konzentrieren, die man auch künftig brauche.

