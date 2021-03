Lauda-Königshoen. Energie aus Freiflächen-Photovoltaik könnte künftig in Lauda-Königshofen verstärkt erzeugt werden. Der Gemeinderat stellte sich seiner Verantwortung, erneuerbare Energien auf der Gemarkung zu ermöglichen. Die Ratsmitglieder gaben nun grünes Licht für die Festsetzung von Rahmenbedingungen. Denn die Kommune möchte nicht nur mit den riesigen Modulen auf bisherigem Ackerland leben, sondern auch davon profitieren. So wurde festgezurrt, dass die Ausgleichsfläche für die Anlagen das 1,5-fache betragen muss. Damit will man einen Beitrag für Naturschutz und Biodiversität schaffen. Auch finanziell will die Stadt an der Stromgewinnung beteiligt werden. Den Anstoß für diese Debatte gab eine Anfrage eines Investors in Hof Sailtheim.

AdUnit urban-intext1