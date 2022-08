Bedarf steigt, Lebensmittel fehlen

Adelsheim. „So eine Einrichtung aufzugeben, kam für uns nicht in Frage“, sagt Steffen Horvath, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Buchen, über den ehemaligen Caritasladen in Adelsheim. Der Caritasverband hat den Lebensmittelladen geschlossen, das Deutsche Rote Kreuz ist in die Bresche gesprungen, um die Bedürftigen im Altkreis Buchen weiterhin zu versorgen.

Die Ukraine-Krise geht auch am „Fairkauf“ – wie der Laden getauft wurde – nicht spurlos vorbei: Die Zahl der Bedürftigen hat zugenommen, aber die Lebensmittel werden weniger.

„Obst und Gemüse ist oft ausreichend vorhanden. Es fehlt jedoch an haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Reis, Mehl und Zucker, aber auch an Molkereiprodukten und Fleisch“, verdeutlicht Steffen Horvath. mg