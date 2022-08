Bauernmarkt findet wieder statt

Großrinderfeld. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, die Plakate an den Ortseingängen weisen mittlerweile darauf hin: Am Sonntag, 2. Oktober, ist in Großrinderfeld wieder ein Bauernmarkt geplant. Dann werden sich die örtlichen Vereine und die heimische Wirtschaft präsentieren. Der Arbeitskreis Bauernmarkt unter Leitung von Bürgermeister Johannes Leibold hat sich jüngst getroffen, um das Programm für alle Generationen zu besprechen. Musik, Tanz und andere Vorführungen bestimmen die Aktionsbühne.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor Corona strömten Tausende Besucher und verwandelten die Hauptstraße in eine große Flaniermeile. Das soll in diesem Jahr beim Bauernmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag wieder so sein. Schauen, kaufen und bummeln ist von 10 bis 17 Uhr die Devise in der Hauptstraße, den Gassen und Höfen.