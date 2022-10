Bauernhof für Senioren soll entstehen

Buchen. Die Obere Mühle in Buchen soll zu einem Seniorenbauernhof umgebaut werden. Der Gemeinderat hat eine dafür notwendige Änderung des Bebauungsplans auf den Weg gebracht. Bauherrin des Projekts ist die gemeinnützige GmbH „Nächstenliebe Weltweit“. Diese möchte im Mühlengebäude unter anderem zwei bis drei Wohnungen, eine Gemeinschaftsküche, einen Aufenthaltsraum, ein großes Esszimmer und Büroräume einrichten. In der Scheune will „Nächstenliebe Weltweit“ im unteren Bereich Raum für ein Hofcafé und im oberen Bereich für einen großen Saal schaffen. Dort könnten Veranstaltungen oder Sportkurse stattfinden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, halte die Baurechtsbehörde das Projekt für genehmigungsfähig, wenn der Bebauungsplan geändert werde. mb

