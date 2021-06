Balance ist wichtig

Odenwald-Tauber. Ein gesundes Gleichgewicht von Belastung und Erholung ist das A und O, wenn man Arbeit und Privatleben unter einen Hut bekommen will. Doch vielen Berufstätigen fällt es schwer, das richtige Maß zu finden. Das weiß auch Dr. med. Michael Majer, der bei der von den Fränkischen Nachrichten initiierten Jobmesse „Zukunft Karriere Digital“ einen Vortrag unter dem Titel „Gesund arbeiten – die Geheimnisse einer guten Work-Life-Balance“ halten wird.

Im Interview verrät der Mediziner und Berater, warum ein gesundes Verhältnis von Arbeit und Privatleben so wichtig ist, welche Folgen ein fehlendes Gleichgewicht haben kann und wie ein Unternehmen von einer guten Work-Life-Balance profitiert. Die Corona-Pandemie sieht Dr. Mayer in diesem Zusammenhang als Katastrophe: Sie sei eine „millionenfache seelische Traumatisierung in einer Dimension, die man sich nie hätte träumen lassen“.