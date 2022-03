Bahn frei für das Herbstfest

Niederstetten. Finale für den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am Niederstettener Bildungszentrum: Der Gemeinderat will bis zum Herbst den Ausbau umsetzen lassen. Das Herbstfest soll nicht beeinträchtigt werden – dafür wird kurzfristig „Freie Bahn“ geschaffen. Das Thema Omnibusbahnhof beschäftigt den Niederstettener Gemeinderat schon lange. Jetzt ist das benachbarte Umschulungszentrum in Betrieb gegangen. Nun kann das Umfeld gestaltet werden – der ZOB bildet dabei das Kernstück. Großflächig sind hier Erdarbeiten nötig, Kanäle und Entwässerungsrinnen müssen eingebaut werden und Kabel verlegt. Schließlich muss die Fläche gepflastert und mit Einstiegs-Bordsteinen versehen werden. Der Gemeinderat hat sich bei den Busbuchten für eine „Sägezahnlösung“ entschieden.

