Baerbock bleibt hart

Warschau. Außenministerin Annalena Baerbock hat Reparationsforderungen Polens in Billionenhöhe zurückgewiesen, sich aber zugleich bemüht, den Konflikt angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nicht weiter eskalieren zu lassen. Die Frage sei aus Sicht der Bundesregierung abgeschlossen, betonte die Grünen-Politikerin am Dienstag nach Beratungen mit ihrem polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau in Warschau. Sie versicherte: „Deutschland steht zu seiner historischen Verantwortung“. Rau äußerte die Hoffnung, die Position der Bundesregierung werde sich im Laufe der Gespräche noch weiterentwickeln. Einigkeit herrschte beim Thema Ukraine. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1