AWO kauft PflegezentrumMaria Rast

Walldürn. Ab dem 1. Januar ist der AWO-Kreisverband Neckar-Odenwald Eigentümer des Wohn- und Pflegezentrums Maria Rast in Walldürn sowie der angrenzenden Kapelle. Das verkündete die neue Geschäftsführerin Petra Ilzhöfer am Donnerstagmittag in einer kurzfristig anberaumten Betriebsversammlung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Arbeiterwohlfahrt hat den Gebäudekomplex von den Eigentümerfamilien gekauft. „Ich war heute morgen beim Notar und habe den Kaufvertrag unterschrieben“, freut sich Ilzhöfer, die den Geschäftsführerposten des AWO-Kreisverbands von Peter Maurus zum 1. Juli übernommen hat.

Die AWO investiert in den Kauf des ehemaligen Klosters rund vier Millionen Euro.