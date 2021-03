Obrigheim. Zwei junge Männer lieferten sich ein offenbar illegales Autorennen bei Obrigheim. Die beiden 20-Jährigen waren gegen 16.20 Uhr mit ihren beiden BMW mit hohem Tempo im Industriegebiet Techno bei Asbach unterwegs und drifteten dort über die Wendeplatte. Außerdem fuhren sie auf der Straße Kraichgaublick, deren Fahrstreifen durch einen Grünstreifen getrennt ist, hin und her. Einer der beiden nutzte auch die Gegenfahrspur. Beamte des Polizeireviers Mosbach trafen die beiden Männer wenig später zuhause an. Da der dringende Verdacht auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen besteht, ordnete eine Richterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Beschlagnahmung der Führerscheine und der Autos an. Die 20-Jährigen müssen zudem mit einer Strafanzeige rechnen.