Ausbildung für Kinder in Gefahr

Tauberbischofsheim/Külsheim. Die Schließung von Schwimmbädern wegen der Gaskrise bereitet den DLRG-Gruppen in der Region einige Sorgenfalten und sorgt wohl insgesamt vielleicht für eine Generation von Nichtschwimmern. Wie es weitergeht, steht noch in den Sternen. Während Lauda-Königshofen sein Hallenbad wie geplant im Oktober öffnen möchte, hat man sich in Külsheim aufgrund der Energiekosten bereits dagegen entschieden. Viele Gruppen konzentrieren sich deshalb auf Lauda und würden gerne ihre Kurse im dortigen Bad durchführen. Die Vereine sehen aktuell enorme Schwierigkeit bei der Ausbildung der Anfänger auf sich zu kommen. Auch die Weiterbildung der Rettungsschwimmer ist ins Stocken geraten, weil keine Trainingsmöglichkeiten vorhanden sind. Kritik gibt es an den vielen Schließungen der Bäder.

