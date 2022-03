Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine Entscheidung zur Aufrüstung verteidigt. In der Generaldebatte zum Haushalt sagte er der Ukraine am Mittwoch zudem weitere Hilfe zu. Deutschland liefere Waffen und Ausrüstung, gemeinsam mit den Partnern habe man Sanktionen verhängt, die ihresgleichen suchten. Einer von der Nato kontrollierten Flugverbotszone oder Nato-Friedenstruppen in der Ukraine erteilte der Kanzler eine Absage. Oppositionsführer und Unionsfraktionschef Friedrich Merz stellte als Auftaktredner in einem Sechs-Punkte-Katalog Bedingungen für eine Zustimmung der CDU/CSU zum geplanten, 100 Milliarden Euro schweren Investitionstopf für die Bundeswehr. dpa

