Aufgabe ohne echtes Ende

Creglingen. Der Erhalt von Feldwegen ist für alle Kommunen eine Sisyphosarbeit: Ist ein Projekt abgeschlossen, wartet bereits das folgende.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jetzt hat das Creglinger Stadtbauamt um Jürgen Korb eine aktuelle Prioritätenliste aufgesetzt mit Wegen im Gebiet der Kommune, die eine Sanierung mehr als dringend nötig haben. Vorgestellt wurden die vorgesehenen Baumaßnahmen in öffentlicher Gemeinderatssitzung; Hintergrund sind die zu stellenden Förderanträge beim Land Baden-Württemberg. Im Fokus stehen laut Korb acht Wegstücke. An der Stadt bleiben am Ende geschätzt über 700 000 Euro an Kosten für das Gesamtpaket hängen.