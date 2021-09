Astronauten sind zurück

Peking. Nach der bisher längsten bemannten Raumfahrtmission Chinas sind drei Astronauten wieder auf der Erde gelandet. Die Rückkehrkapsel des Raumschiffs „Shenzhou 12“ (Magisches Schiff) wurde von einem großen Fallschirm abgebremst und setzte am Freitag schließlich in der Wüste Gobi im Norden Chinas auf, wie auf Live-Bildern des Staatssenders CCTV zu sehen war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Astronauten Nie Haisheng, Liu Boming und Tang Hongbo waren am 17. Juni von der Erde gestartet und verbrachten drei Monate im All. CCTV zeigte Bilder, wie Bergungsmannschaften mit Geländewagen zur Landestelle eilten, um den Astronauten aus der Kapsel zu helfen. Einen Großteil ihrer Reise verbrachte das Team in der im Bau befindlichen Raumstation „Tiangong“ (Himmelspalast). dpa