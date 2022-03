Arbeiten befinden sich im Zeitplan

Tauberbischofsheim. Die Außenanlagen des Schulzentrums am Wört in Tauberbischofsheim nehmen immer mehr Gestalt an. Bald wird das Gelände auch begrünt. Fahrradständer und Spielgeräte sind bis auf die Rutsche schon montiert, und auch sonst tut sich so einiges im Außenbereich des Tauberbischofsheimer Schulzentrums am Wört.

Seit August 2021 wird das Gelände mit einem Finanzvolumen von 1,6 Millionen Euro gestaltet. Auf rund 7150 Quadratmetern entstehen momentan Wege und ein großzügiges Pausenhofareal für alle Altersgruppen.

Im Mai 2021 war die Generalsanierung des Schulzentrums abgeschlossen worden. Die Arbeiten an den Außenanlagen sollen dann Ende Juni fertiggestellt sein – sie befinden sich laut der Tauberbischofsheimer Stadtverwaltung im Zeitplan.