  Appelle und Aktionen zum Weltfrauentag

Berlin. Zum Internationalen Frauentag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Männer dazu aufgefordert, sich für Gleichberechtigung zu engagieren. Es sei „eines der größten männlichen Missverständnisse“, wenn manche noch immer glaubten, die Gleichstellungsdebatte gehe sie nicht viel an, sagte er am Montag in Berlin in einer Diskussionsrunde gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender. „Nein, es steht uns Männern gut zu Gesicht, wenn wir uns selbst für die Gleichstellung von Frau und Mann einsetzen, mehr noch: Wenn wir selbst aktiv dabei helfen und die Gleichstellung mit umsetzen, wo immer wir können, und zwar jeden Tag im Jahr.“ In Berlin besetzten am Montag Künstlerinnen den Platz vor der Gemäldegalerie, um so für mehr Sichtbarkeit von Frauen im Kunst- und Kulturbetrieb einzutreten. dpa (Bild: dpa)