Appel meldet Insolvenz an

Königshofen. Viele Firmen leiden unter der Corona-Pandemie. Ein Opfer der Krise ist nun der Automobilzulieferer Appel-Gruppe mit Sitz in Königshofen geworden. Das familiengeführte Unternehmen mit den Geschäftsführern Jürgen und Michael Appel hatte unter dem Absatzrückgang bei den Fahrzeugbauern zu leiden. So blieb als letzter Schritt nur der Gang zum Insolvenzgericht in Mosbach, um die drohende Zahlungsunfähigkeit zu verhindern. Als sogenannter Sachwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Renald Metoja, Geschäftsführer von Eisner Rechtsanwälte in Lauda, eingesetzt. Das Gericht hat vor wenigen Tagen das Insolvenzverfahren eröffnet. Betroffen sind davon nicht nur die 147 Mitarbeiter von Appel in Königshofen, sondern auch die 182 Beschäftigten der Schwesterfirma ETG im hessischen Gedern.

