Heidelberg. An seiner Sandsteinfassade bleibt jeder Tourist stehen – das Hotel „Zum Ritter“ ist das älteste Bürgerhaus in der Heidelberger Altstadt.

AdUnit urban-intext1

Doch statt Gästen gehen hier seit einiger Zeit Rechtsanwälte ein und aus: Die letzten Betreiber haben das ehrwürdige Gebäude an die Eigentümer übergeben, die Betreibergesellschaft ist insolvent.

Ob der Hotelbetrieb „an oder mit Corona“ eingegangen ist, wird in der Stadt intensiv diskutiert. Das historische Gebäude, in dem schon Bundespräsidenten nächtigten und sich Prominente wie Schauspieler Terence Hill oder Schriftsteller Günter Grass verwöhnen ließen, steht still auf seinem prominenten Platz gegenüber der Heiliggeistkirche.