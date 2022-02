Ansturm hält sich in Grenzen

Main-Tauber-Kreis. Die Apotheken dürfen jetzt die Schutzimpfung gegen Corona durchführen. Doch der Andrang hält sich in Grenze. Eine stichpunktartige Umfrage bei den Pharmazeuten im Main-Tauber-Kreis macht deutlich: die Zahl derer, die den neuen Service anbieten, ist überschaubar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stefan Dietz von der Burg-Apotheke in Bad Mergentheim, der auch in Igersheim und Röttingen eine Apotheke betreibt, ist wohl derzeit der Einzige. An diesem Donnerstag will er zwölf Kunden eine Spritze verabreichen.

Viele andere Apotheker im Kreis bereiten sich mit Schulungen ebenfalls auf das Impfen vor. Sie wollen aber keine Konkurrenz sein, sondern ein adäquates Angebot zu den Ärzten bieten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2