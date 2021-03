Hardheim/Höpfingen. Seit einigen Wochen verteilt eine unbekannte Person Briefe an ganz gewissen Personen in Hardheim und Höpfingen. Der Inhalt des Schreibens wirkt zunächst verunsichernd; so wird man beim Lesen der Zeilen mit obskuren Verschwörungstheorien konfrontiert. Es besteht aber kein Grund zur Sorge, sagt die Polizei.

Auf 32 Seiten bezweifelt eine unbekannt Person, dass es in Deutschland noch eine Demokratie gebe, dass Grundrechte eingehalten würden, dass die Presse noch frei berichte, dass gewisse Personengruppen benachteiligt würden, dass psychisch Erkrankten keine Chance erhielten und, und, und. Auffallend ist: Wer auch immer diese Zeilen verfasst hat, verfügt über eine ordentliche Bildung und gute orthografische Kenntnisse. Es ist noch nicht einmal ein Kommafehler zu beanstanden.