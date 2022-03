Altstadtfest steht vor dem„Revival“

Tauberbischofsheim. Zwei Zwangspausen sind mehr als genug – in diesem Jahr soll das 48. Altstadtfest am ersten Juli-Wochenende wieder über die Bühne gehen. „Die Vereine sind hochmotiviert“, sagte Volker Baumann, der Vorsitzende des Vereins zur Förderung des Altstadtfests, gegenüber den FN. „Die Planungen laufen wie vor der Pandemie“, erläuterte er weiter. Alle Vereine, die sich zuletzt im Jahr 2019 beteiligt haben, seien wieder mit an Bord. Für viele Vereine sei dieses Altstadtfest „überlebensnotwendig“, denn für sie bildeten die Einnahmen dort ihre „finanzielle Existenzgrundlage“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Freude im Tauberbischofsheimer Rathaus ist groß: „Wir sind sehr glücklich, dass die Vereine das Altstadtfest in diesem Jahr wieder durchführen möchten und auch können“, .so Bürgermeisterin Anette Schmidt gegenüber den FN. Die Stadt wird die Vereine dabei durch eine Teil-Kostenübernahme unterstützen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2