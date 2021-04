Tauberbischofsheim. Auch in diesem Sommer wird es kein Altstadtfest in Tauberbischofsheim geben. Bereits 2020 machte Corona den veranstaltenden Vereinen einen dicken Strich durch die Rechnung.

Und nun ist die Entscheidung gefallen: Das „Fest der Feste“, das am ersten Juli-Wochenende stets Tausende von Gästen nach Tauberbischofsheim zieht, kann unter diesen Bedingungen einfach nicht stattfinden. Nicht nur den Vorsitzenden des Vereins zur Förderung des Altstadtfests, Volker Baumann, schmerzt die erneute Absage.

In einem offiziellen Schreiben teilt er mit: „Es tut den Vereinen als Veranstalter sowohl emotional als auch wirtschaftlich richtig weh, die bereits 47. Auflage dieses Highlights der Region Main-Tauber in diesem Jahr abzublasen, nachdem dies schon das zweite Mal in Folge geschieht.“