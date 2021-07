Liebe Leserin, lieber Leser!

Die FN feiern ihren 75. Geburtstag. Ein ganz besonderes Jubiläum, auf das wir – Verlag und Redaktion – auch besonders stolz sind.

Seit siebeneinhalb Jahrzehnten halten Journalisten der Fränkischen Nachrichten die Leser aus der Region auf dem Laufenden. Wir sind überall dort, wo sich etwas tut, und berichten in Wort und Bild über alles, was wichtig und bedeutsam ist. Wir wählen aus, wir recherchieren die Hintergründe, wir suchen oder fotografieren geeignetes Bildmaterial und bewerten – wo nötig – die Vorgänge. Aktuell, objektiv und seriös.

In dieser besonderen Jubiläumsausgabe zeigen wir Ihnen, wer wir sind – wer hinter den Fränkischen Nachrichten steckt. Und Sie werden feststellen, dass es bei aller Technik, bei aller Geschwindigkeit und bei all den verschiedenen Nachrichten-Kanälen immer noch Menschen sind, die Zeitung machen. Menschen, die zum größten Teil hier im Verbreitungsgebiet aufgewachsen sind, hier leben, arbeiten und über ihre Heimat berichten.

Der Ursprung der ausgespielten, getickerten, versandten und gedruckten Nachrichten ist und bleibt die Redaktion. Gut ausgebildete Journalisten recherchieren, analysieren und kommentieren hier für Sie.

Bei den Fränkischen Nachrichten werden wir auch in Zukunft alles dafür tun, damit Sie stets umfassend und aktuell informiert bleiben über das, was in der Region Odenwald-Tauber und darüber hinaus wichtig ist. Dafür stehen wir ein, Tag für Tag, Woche für Woche – seit nunmehr 75 Jahren.

Keine Art von Journalismus ist wichtiger als der lokale und regionale. Das ist nicht nur so daher gesagt, sondern Tatsache. Die kürzlich veröffentlichte Studie „Medienvertrauen“ der Universitäten Mainz und Düsseldorf hat bestätigt, dass das Vertrauen der Bundesbürger in die Medien während der Corona-Krise sogar noch gestiegen ist. Eine entscheidende Rolle spielen dabei lokale und regionale Medien: Zwei Drittel der Deutschen vertrauen ihnen. Tendenz steigend.

Diese Ergebnisse bestärken auch uns bei den Fränkischen Nachrichten in unserer Haltung und unserem journalistischen Selbstverständnis. Die Frage ist also nicht, ob der Lokaljournalismus eine Zukunft hat, sondern auf welchen Kanälen und Plattformen er in Zukunft stattfinden wird.

So, wie sich die FN seit der ersten Ausgabe vor 75 Jahren kontinuierlich gewandelt haben – allein in Optik und Sprache –, so greifen wir heute neue Chancen auf und entwickeln uns konsequent weiter.

Stichwort Digitale Zeitung: Unsere E-Paper-Ausgabe, das elektronische Abbild der gedruckten FN, erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit. Immer mehr Menschen wollen nicht auf die Möglichkeit verzichten, ihre FN zu jeder Zeit und überall auf der Welt über ein mobiles Endgerät lesen zu können.

Ganz egal ob gedruckt oder digital, eines bleibt immer gleich: Als Redaktion der Fränkischen Nachrichten stehen wir wie früher und heute auch in Zukunft für unabhängigen Qualitätsjournalismus. Wir wollen und werden Sie auch weiterhin informieren, aufklären, bewegen und überraschen. Wir begleiten Sie in die Zukunft.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.