Aktionen im ganzen Landkreis

Neckar-Odenwald-Kreis. Auch in diesem Jahr nimmt der Neckar-Odenwald-Kreis als angehender Fairtrade-Landkreis im Rahmen der Kampagne „Fair und Regional“ an der Fairen Woche vom 10. bis 24. September teil. Es finden verschiedene Aktionen im gesamten Kreis statt. Als Abschluss der Fairen Woche wird der Neckar-Odenwald-Kreis am 24. September im Rahmen einer Zertifizierungs- und Anerkennungsfeier als Fairtrade-Landkreis ausgezeichnet. Die diesjährige Faire Woche steht unter dem Thema: „Zukunft fair gestalten – fair handeln für Menschenrechte weltweit“. Damit wird auf prekäre Arbeitsverhältnisse, Kinderarbeit und moderne Sklaverei im Globalen Süden und Europa aufmerksam gemacht.

